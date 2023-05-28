Вражеский обстрел Киева: один человек погиб, еще трое пострадали

Цитата

"В Голосеевском районе падение обломков на территорию АЗС.

Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написали в КГВА.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.

Кроме того, он отметил, что силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев.