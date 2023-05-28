Вражеский обстрел Киева: один человек погиб, еще трое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки на Киев один человек погиб, еще трое получили ранения, пишет УНН.
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"В Голосеевском районе падение обломков на территорию АЗС.
Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написали в КГВА.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.
Кроме того, он отметил, что силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов, двигавшихся на Киев.