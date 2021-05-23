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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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"Він президент миру": Верещук прокоментувала два роки правління Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. За два роки президент Володимир Зеленський проявив себе як сильний політик, здатний ефективно протистояти агресії РФ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

"Він президент миру": Верещук прокоментувала два роки правління Зеленського

Цитата

“Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ. Він президент миру. Він робить усе, аби мир був, наближався до нас і став очевидним фактом”, — сказала Верещук.

Також вона відзначила прагнення президента до євроатлантичного союзу.

“Ні в кого не буде аргументу проти, коли я скажу, що президент відстоює наш євроатлантичний напрямок, наш зовнішній шлях”, — наголосила Верещук.

Раніше

Верещук заявила, що за два роки “політичні руки” Зеленського зміцніли.

Доповнення

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський до другої річниці свого президентства провів пресконференцію на ДП “Антонов”.

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