"Він президент миру": Верещук прокоментувала два роки правління Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. За два роки президент Володимир Зеленський проявив себе як сильний політик, здатний ефективно протистояти агресії РФ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
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“Президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні РФ. Він президент миру. Він робить усе, аби мир був, наближався до нас і став очевидним фактом”, — сказала Верещук.
Також вона відзначила прагнення президента до євроатлантичного союзу.
“Ні в кого не буде аргументу проти, коли я скажу, що президент відстоює наш євроатлантичний напрямок, наш зовнішній шлях”, — наголосила Верещук.
Раніше
Верещук заявила, що за два роки “політичні руки” Зеленського зміцніли.
Доповнення
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський до другої річниці свого президентства провів пресконференцію на ДП “Антонов”.