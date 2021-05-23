"Он президент мира": Верещук прокомментировала два года правления Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. За два года президент Владимир Зеленский проявил себя как сильный политик, способный эффективно противостоять агрессии РФ. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.
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“Президент Зеленский эффективно отстаивает украинскую позицию в противостоянии РФ. Он президент мира. Он делает все, чтобы мир был, приближался к нам и стал очевидным фактом”, — сказала Верещук.
Также она отметила стремление президента к евроатлантическому союзу.
“Ни у кого не будет аргумента против, если я скажу, что президент отстаивает наше евроатлантическое направление, наш внешний путь”, — подчеркнула Верещук.
Ранее
Верещук заявила, что за два года “политические руки” Зеленского окрепли.
Дополнение
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ко второй годовщине своего президентства провел пресс-конференцию на ГП “Антонов”.