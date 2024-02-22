Відсутність росії на найбільшому авіасалоні в Сінгапурі відкриває іншим компаніям можливості завоювати азійський ринок – Reuters

Західні оборонні компанії користуються можливістю завоювати азійських клієнтів, оскільки росія не бере участі в найбільному в Азії авіасалоні в Сінгапурі через санкції.

Відсутність росії на авіасалоні в Сінгапурі, коли її компанії борються з санкціями і вимогами підтримати вторгнення в Україну, дає можливість конкурентам завоювати деяких азіатських клієнтів. Про це пише Reuters з посиланням на експертів і джерела в галузі, передає УНН. Деталі На найбільшому в Азії авіасалоні в Сінгапурі компанії демонструють широкий спектр систем - від датчиків і стрілецької зброї до масивних транспортних літаків, ракет і супутників. Зазвичай, там широко представлені російські оборонні гіганти. Однак, цього року серед учасників не було жодної російської компанії. Це дає можливості їх конкурентам знайти клієнтів у Азії. Зеленський: Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор За словами представника шведського Saab Роберта Хьюсона, у азійському регіоні вже спостерігається відхід від російського обладнання. Сангшин Парк, регіональний менеджер і керівник відділу розвитку міжнародного бізнесу в Азії в Korea Aerospace Industries зазначив, що його компанія продала свій легкий винищувач FA-50 Малайзії в рамках угоди на суму понад 1 мільярд доларів. Малайзія також експлуатує літаки російського виробництва, такі як Су-30. Кілька інших країн Південно-Східної Азії, включаючи Індонезію, В'єтнам, Камбоджу і Лаос, також використовують техніку російського або радянського виробництва, іноді поряд із західними зразками. Для західних оборонних компаній відкриваються нові можливості. Зокрема, Південна Корея буде дуже помітним експортером в регіоні. Морські і військово-морські засоби, БПЛА і безпілотні системи, а також бойові літаки і вертольоти, здатні реагувати на виклики в морському і архіпелажному середовищі, були б пріоритетними - сказав Малкольм Девіс, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики. Один з керівників американського оборонного підрядника сказав, що підтримка придбаних систем є важливою частиною продажів озброєнь в Азії та інших регіонах. Він сказав, що для його компанії це є перевагою, а інші представники західної і азійської промисловості заявили, що їхні фірми також вважають це перевагою. Британія запровадила новий пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну: що у списку