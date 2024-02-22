Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters
Киев • УНН
Западные оборонные компании пользуются возможностью завоевать азиатских клиентов, поскольку россия не участвует в крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре из-за санкций.
Отсутствие россии на авиасалоне в Сингапуре, когда ее компании борются с санкциями и требованиями поддержать вторжение в Украину, дает возможность конкурентам завоевать некоторых азиатских клиентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов и источники в отрасли, передает УНН.
Детали
На крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре компании демонстрируют широкий спектр систем - от датчиков и стрелкового оружия до массивных транспортных самолетов, ракет и спутников.
Обычно, там широко представлены российские оборонные гиганты. Однако, в этом году среди участников не было ни одной российской компании. Это дает возможности их конкурентам найти клиентов в Азии.
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По словам представителя шведского Saab Роберта Хьюсона, в азиатском регионе уже наблюдается отход от российского оборудования.
Сангшин Парк, региональный менеджер и руководитель отдела развития международного бизнеса в Азии в Korea Aerospace Industries отметил, что его компания продала свой легкий истребитель FA-50 Малайзии в рамках сделки на сумму более 1 миллиарда долларов. Малайзия также эксплуатирует самолеты российского производства, такие как Су-30.
Несколько других стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Вьетнам, Камбоджу и Лаос, также используют технику российского или советского производства, иногда наряду с западными образцами.
Для западных оборонных компаний открываются новые возможности. В частности, Южная Корея будет очень заметным экспортером в регионе. Морские и военно-морские средства, БПЛА и беспилотные системы, а также боевые самолеты и вертолеты, способные реагировать на вызовы в морской и архипелажной среде, были бы приоритетными
Один из руководителей американского оборонного подрядчика сказал, что поддержка приобретенных систем является важной частью продаж вооружений в Азии и других регионах. Он сказал, что для его компании это является преимуществом, а другие представители западной и азиатской промышленности заявили, что их фирмы также считают это преимуществом.
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Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters
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