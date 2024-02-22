Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  88552 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  109558 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  166442 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  201065 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  187370 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  210313 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  222110 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  193519 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209222 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  397466 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:39  •  4909 просмотра

Read in English

Западные оборонные компании пользуются возможностью завоевать азиатских клиентов, поскольку россия не участвует в крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре из-за санкций.

Отсутствие россии на авиасалоне в Сингапуре, когда ее компании борются с санкциями и требованиями поддержать вторжение в Украину, дает возможность конкурентам завоевать некоторых азиатских клиентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов и источники в отрасли, передает УНН.

Детали

На крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре компании демонстрируют широкий спектр систем - от датчиков и стрелкового оружия до массивных транспортных самолетов, ракет и спутников.

Обычно, там широко представлены российские оборонные гиганты. Однако, в этом году среди участников не было ни одной российской компании. Это дает возможности их конкурентам найти клиентов в Азии.

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор21 января 2024, 20:00 • 108137 просмотров

По словам представителя шведского Saab Роберта Хьюсона, в азиатском регионе уже наблюдается отход от российского оборудования.

Сангшин Парк, региональный менеджер и руководитель отдела развития международного бизнеса в Азии в Korea Aerospace Industries отметил, что его компания продала свой легкий истребитель FA-50 Малайзии в рамках сделки на сумму более 1 миллиарда долларов. Малайзия также эксплуатирует самолеты российского производства, такие как Су-30.

Несколько других стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Вьетнам, Камбоджу и Лаос, также используют технику российского или советского производства, иногда наряду с западными образцами.

Для западных оборонных компаний открываются новые возможности. В частности, Южная Корея будет очень заметным экспортером в регионе. Морские и военно-морские средства, БПЛА и беспилотные системы, а также боевые самолеты и вертолеты, способные реагировать на вызовы в морской и архипелажной среде, были бы приоритетными

- сказал Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики.

Один из руководителей американского оборонного подрядчика сказал, что поддержка приобретенных систем является важной частью продаж вооружений в Азии и других регионах. Он сказал, что для его компании это является преимуществом, а другие представители западной и азиатской промышленности заявили, что их фирмы также считают это преимуществом.

Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке22 февраля 2024, 13:58 • 14255 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
vetnamВьетнам
malaiziyaМалайзия
reutersReuters
indoneziyaИндонезия
aziiaАзия
sinhapurСингапур
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Відсутність росії на найбільшому авіасалоні в Сінгапурі відкриває іншим компаніям можливості завоювати азійський ринок – Reuters
russia's absence at Singapore's largest air show opens up opportunities for other companies to win the Asian market - Reuters
Новости по теме

Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Западные оборонные компании пользуются возможностью завоевать азиатских клиентов, поскольку россия не участвует в крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре из-за санкций.

Экономика •   •  4909 просмотра
Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

Великобритания пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тысяч украинских солдат.

Анонсы •   •  10781 просмотра
Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.

Война •   •  9988 просмотра
россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Великобритания объявила поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который может занять должность следующего Генерального секретаря НАТО.

Новости Мира •   •  7429 просмотра
В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.

Война •   •  13062 просмотра
Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.

Криминал и ЧП •   •  10378 просмотра
Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.

Война •   •  12345 просмотра
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

США создадут три завода по производству боеприпасов в Техасе к 2025 году для производства 155-мм снарядов для Украины в сотрудничестве с турецкими оборонными подрядчиками.

Война •   •  13248 просмотра
США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Отчет британской разведки показал, что кремль готовит россиян к длительной войне с Украиной, оправдывая масштабы и продолжительность боевых действий.

Война •   •  11919 просмотра
кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке

Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.

Война •   •  14255 просмотра
Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке