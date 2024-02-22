Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Отсутствие россии на авиасалоне в Сингапуре, когда ее компании борются с санкциями и требованиями поддержать вторжение в Украину, дает возможность конкурентам завоевать некоторых азиатских клиентов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов и источники в отрасли, передает УНН.

Детали

На крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре компании демонстрируют широкий спектр систем - от датчиков и стрелкового оружия до массивных транспортных самолетов, ракет и спутников.

Обычно, там широко представлены российские оборонные гиганты. Однако, в этом году среди участников не было ни одной российской компании. Это дает возможности их конкурентам найти клиентов в Азии.

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

По словам представителя шведского Saab Роберта Хьюсона, в азиатском регионе уже наблюдается отход от российского оборудования.

Сангшин Парк, региональный менеджер и руководитель отдела развития международного бизнеса в Азии в Korea Aerospace Industries отметил, что его компания продала свой легкий истребитель FA-50 Малайзии в рамках сделки на сумму более 1 миллиарда долларов. Малайзия также эксплуатирует самолеты российского производства, такие как Су-30.

Несколько других стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Вьетнам, Камбоджу и Лаос, также используют технику российского или советского производства, иногда наряду с западными образцами.

Для западных оборонных компаний открываются новые возможности. В частности, Южная Корея будет очень заметным экспортером в регионе. Морские и военно-морские средства, БПЛА и беспилотные системы, а также боевые самолеты и вертолеты, способные реагировать на вызовы в морской и архипелажной среде, были бы приоритетными - сказал Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики.

Один из руководителей американского оборонного подрядчика сказал, что поддержка приобретенных систем является важной частью продаж вооружений в Азии и других регионах. Он сказал, что для его компании это является преимуществом, а другие представители западной и азиатской промышленности заявили, что их фирмы также считают это преимуществом.

Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке