Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке
Киев • УНН
Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.
Великобритания расширила санкции на еще более 50 человек и предприятий, что направлено на сокращение оружейного арсенала и военной казны российского диктатора владимира путина. Новый санкционный пакет нацелен на производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью, сообщили в МИД страны в четверг, пишет УНН.
"Санкции лишили военную машину россии примерно 400 миллиардов долларов", - отметили в британском МИД.
Сегодняшний пакет санкций к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, как сообщается, направлен на:
компании, связанные с производством боеприпасов
российских импортеров и производителей станков
торговцев нефтью и алмазами.
Санкции направлены на людей и предприятия, которые поставляют боеприпасы, такие как ракетные системы, ракеты и взрывчатку. Источники российских доходов также подпадают под действие ограничений, в частности торговля металлами, алмазами и энергоносителями.
Как сообщается, в списке, в частности, четыре члена правления российской государственной алмазодобывающей компании "АЛРОСА", в том числе Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский и Игорь Соболев. А также пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.
"Наши санкции лишают путина ресурсов, которые ему крайне необходимы для финансирования его тяжелой войны. Вместе мы не сдадимся перед лицом тирании. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за демократию - столько, сколько потребуется", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину21 февраля 2024, 09:39 • 25035 просмотров
Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке
Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.
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