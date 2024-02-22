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Британія запровадила новий пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну: що у списку

Київ • УНН

 • 25533 перегляди

Велика Британія розширила санкції ще на понад 50 фізичних та юридичних осіб.

Британія запровадила новий пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну: що у списку

Велика Британія розширила санкції на ще понад 50 осіб та підприємств, що спрямовано на скорочення збройового арсеналу та воєнної скарбниці російського диктатора володимира путіна. Новий санкційний пакет націлений на виробників боєприпасів, компанії з виробництва електроніки, а також торговців алмазами та нафтою, повідомили у МЗС країни у четвер, пише УНН.

"Санкції позбавили воєнну машину росії приблизно 400 мільярдів доларів", - зазначили у британському МЗС.

Сьогоднішній пакет санкцій до дворічних роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну, як повідомляється, спрямовані на:

компанії, пов'язані з виробництвом боєприпасів

російських імпортерів та виробників верстатів

торговців нафтою та алмазами.

Санкції спрямовані на людей і підприємства, які постачають боєприпаси, такі як ракетні системи, ракети та вибухівку. Джерела російських доходів також підпадають під дію обмежень, зокрема торгівля металами, алмазами та енергоносіями.

Як повідомляється, у списку, зокрема, чотири члени правління російської державної алмазодобувної компанії "АЛРОСА", у тому числі Євген Агурєєв, Сергій Барсуков, Олексій Філіпповський та Ігор Соболєв. А також п'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

"Наші санкції позбавляють путіна ресурсів, які йому вкрай потрібні для фінансування його важкої війни. Разом ми не здамося перед обличчям тиранії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за демократію - стільки, скільки потріюно", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

ЄС погодив 13-й пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну21.02.24, 11:39 • 28815 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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