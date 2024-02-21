Відступ України з Авдіївки не змінить стратегічної ситуації на полі бою - Столтенберг

Військам рф вдалось захопити Авдіївку, оскільки москва заручилась підтримкою Ірану та Північної Кореї. Проте відступ Сил оборони навряд вплине на стратегічну ситуацію на фронті. Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

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За його словами, відхід Сил оборони з Авдіївки свідчить про складну ситуацію на полі бою, проте стратегічного впливу ці дії не матимуть.

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Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків