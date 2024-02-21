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Відступ України з Авдіївки не змінить стратегічної ситуації на полі бою - Столтенберг

Відступ України з Авдіївки не змінить стратегічної ситуації на полі бою - Столтенберг

Київ • УНН

 • 24337 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія змогла захопити Авдіївку завдяки співпраці з Іраном, Північною Кореєю та нарощуванню власного виробництва.

Військам рф вдалось захопити Авдіївку, оскільки москва заручилась підтримкою Ірану та Північної Кореї. Проте відступ Сил оборони навряд вплине на стратегічну ситуацію на фронті. Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Деталі 

За його словами, відхід Сил оборони з Авдіївки свідчить про складну ситуацію на полі бою, проте стратегічного впливу ці дії не матимуть.

ЗСУ були змушені відступити з Авдіївки через обмежені запаси боєприпасів - Байден18.02.24, 09:27 • 35456 переглядiв

Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків

- заявив Столтенберг.

Генсек НАТО вважає, що перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил.

Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні, - ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками

- зауважив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо

Британська розвідка прогнозує, що в найближчі тижні росія намагатиметься поступово поширити свій контроль за межі Авдіївки, але їй бракує бойового потенціалу.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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