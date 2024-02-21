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Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг

Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:25  •  10484 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия смогла захватить Авдеевку благодаря сотрудничеству с Ираном, Северной Кореей и наращиванию собственного производства.

Войскам рф удалось захватить Авдеевку, поскольку москва заручилась поддержкой Ирана и Северной Кореи. Однако отступление Сил обороны вряд ли повлияет на стратегическую ситуацию на фронте. Об этом в интервью для "Радио Свобода" рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Детали 

По его словам, уход Сил обороны из Авдеевки свидетельствует о сложной ситуации на поле боя, однако стратегического влияния эти действия не будут иметь.

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Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений

- заявил Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что первые заметные военные успехи россии за последние месяцы являются следствием сотрудничества с Ираном и КНДР, а также наращиванием производства и мобилизации дополнительных сил.

Это делает важным, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи (Украине, - ред.). Но, конечно, также, чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками

- отметил Йенс Столтенберг.

Напомним

Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели россия будет пытаться постепенно распространить свой контроль за пределы Авдеевки, но ей не хватает боевого потенциала.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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