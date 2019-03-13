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Верховна Рада продовжить розгляд мовного закону

Верховна Рада продовжить розгляд мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні, 13 березня, народні депутати планують продовжити розгляд поправок до проекту закону про державну мову. Про це йдеться у порядку денному, опублікованному на сайті ВРУ, передає УНН.

Проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної продовжать розглядати у другому читанні. Також півгодини відведено на оголошення, заяви, повідомлення і пропозиції народних депутатів.

Нагадаємо, 12 березня народні депутати України розглянули понад 50 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

Також у Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.

Українські Національні Новини

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