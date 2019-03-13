Верховная Рада продолжит рассмотрение языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня, 13 марта, народные депутаты планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту закона о государственном языке. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте ВРУ, передает УНН.
Проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного продолжат рассматривать во втором чтении. Также полчаса отведено на объявление, заявления, сообщения и предложения народных депутатов.
Напомним, 12 марта народные депутаты Украины рассмотрели более 50 из более 2 тысяч поправок к законопроекту.
Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.
Также в Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов.