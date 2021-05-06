Верещук розповіла про свої доходи та майно

Цитата:

"Нещодавно, один з колег по Парламенту опублікував аналіз моєї декларації про доходи та майно. Я дякую колезі. Загалом, все він вірно написав, але допустив декілька неточностей, які можуть використати недоброзичливці. Тому, роблю необхідні уточнення.

1. Він пише, що мій дохід становив 1,7 млн грн. Насправді мій дохід був 576 тис. грн. Решта – це зарплата чоловіка.

2. Також, колега пише, що мій чоловік придбав авто за 1,2 млн грн при річній зарплаті 1,1 млн грн. Все вірно, але мій чоловік придбав авто за банківський кредит, і це відображено в моїй декларації.

3. Колега вважає підозрілим, що право власності на частки у двох квартирах та двох земельних ділянках на Львівщині я отримала саме у 2019 році, тобто коли стала народним депутатом. Пояснюю шановному колезі: це тому що наприкінці 2018 року помер мій батько і це спадок від нього.

4. Службове житло я не отримувала. Його надали чоловіку-військовослужбовцю після 27 років вислуги. Але, 53 кв. м – це замало для родини з чотирьох дорослих людей. Тому ми орендували іншу квартиру. У своїй статті колега нарікає, що я не кажу скільки коштує оренда квартири в 95 кв. м на Лівому березі. Ось кажу: 17 тис. грн на місяць разом з комунальними", - написала вона.

Деталі

Водночас Верещук заперечила отримання компенсації за оренду житла.

"І наостанок. Знаючі люди підказали, що загальна вартість належних мені часток всієї цієї "розкішної нерухомості" може бути меншою ніж вартість одного авто з гаража шановного колеги, який займається аналізом моєї декларації. Ось такі справи", - додала нардеп.