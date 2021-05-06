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Верещук рассказала о своих доходах и имуществе

Верещук рассказала о своих доходах и имуществе

Киев  •  УНН

 • 16254 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук рассказала о своих доходах, передает УНН со ссылкой на ее Facebook.

Цитата:

"Недавно, один из коллег по парламенту опубликовал анализ моей декларации о доходах и имуществе. Я благодарю коллегу. В общем, все он правильно написал, но допустил несколько неточностей, которые могут использовать недоброжелатели. Поэтому, делаю необходимые уточнения.

1. Он пишет, что мой доход составил 1,7 млн грн. На самом деле мой доход был 576 тыс. грн. Остальные - это зарплата мужа.

2. Также, коллега пишет, что мой муж приобрел авто за 1,2 млн грн при годовой зарплате 1,1 млн грн. Все верно, но мой муж приобрел авто за банковский кредит, и это отражено в моей декларации.

3. Коллега считает подозрительным, что право собственности на доли в двух квартирах и двух земельных участках во Львовской области я получила именно в 2019 году, то есть когда стала народным депутатом. Объясняю уважаемому коллеге: это потому что в конце 2018 умер мой отец и это наследство от него.

4. Служебное жилье я не получала. Его предоставили мужу-военнослужащему после 27 лет выслуги. Но, 53 кв. м - это мало для семьи из четырех взрослых людей. Поэтому мы арендовали другую квартиру. В своей статье коллега жалуется, что я не говорю сколько стоит аренда квартиры в 95 кв. м на Левом берегу. Говорю: 17 тыс. грн в месяц вместе с коммунальными", - написала она.

Детали

В то же время Верещук отрицает получение компенсации за аренду жилья.

"И напоследок. Знающие люди подсказали, что общая стоимость принадлежащих мне частей всей этой "роскошной недвижимости" может быть меньше стоимости одного авто из гаража уважаемого коллеги, который занимается анализом моей декларации. Вот такие дела", - добавила нардеп.

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