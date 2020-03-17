Венедіктова приступила до роботи на посаді Генпрокурора
Київ • УНН
Київ. 17 березня. УНН. Ірина Венедіктова офіційно приступала до роботи на посаді Генерального прокурора України, про це повідомила пресслужба відомства, передає УНН.
Так, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак представив Венедіктову співробітникам Офісу Генерального прокурора.
"Переконаний, що Офіс Генерального прокурора буде працювати ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, яке чекає, в першу чергу, на законність, на справедливість", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні парламенті проголосували за кандидатуру Венедіктової на посаду Генерального прокурора України. "За" віддали свої голоси 269 народних депутатів.
Додамо, під час свого виступу з трибуни ВР, Венедіктова, відповідаючи на питання нардепа Дубінського про кримінальні справи щодо п’ятого Президента Порошенка, сказала, що ці справи можуть бути завершені дуже швидко і вони повинні рухатися.