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Вела для рф-окупантів бухгалтерію - підозрюється жителька Херсонщини

Вела для рф-окупантів бухгалтерію - підозрюється жителька Херсонщини

Київ • УНН

 • 25120 перегляди

53-річну мешканку Херсонської області підозрювали у співпраці з російськими окупантами, оскільки вона добровільно обійняла посаду "головного бухгалтера" в окупаційній адміністрації та здійснювала фінансовий контроль над установами, підпорядкованими російським окупантам.

Про підозру у колабораційній діяльності повідомлено жительці Херсонської області. За даними прокурорів, 53-річна фігурантка у 2022 році добровільно обійняла посаду "главного бухгалтера" в окупаційній адміністрації, складала кошториси та здійснювала фінансовий контроль за підвідомчими російським окупантам установами, передає УНН із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жительці регіону заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 53-річна підозрювана у липні 2022 року добровільно обійняла посаду так званого "главного бухгалтера" в окупаційному "департаменте труда и социальной политики", який згодом реорганізовано у "министерство труда и социальной политики Херсонской области".

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Вказується, що підозрювана організовувала роботу бухгалтерської служби, складала кошториси, здійснювала фінансовий контроль за підвідомчими "міністерству" установами.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо

Напередодні у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77 ананьєвському євгену олександровичу. Його було ліквідовано.

У Харкові СБУ затримала колаборанта, який збирав матеріали та готував "інформаційні довідки", що прославляли російських окупантів та заперечували їхні воєнні злочини, для ток-шоу кремлівських пропагандистів на російських телеканалах.

Раніше УНН повідомляв, що головний бухгалтер так званого "мвс" окупованої Волновахи Донецької області загинула в ДТП. В її машину врізався бензовоз, яким керував п'яний військовий.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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