Збирала матеріали для рф-пропагандистів: у Харкові затримано колаборантку, яка працювала на кремлівські медіа

Спецслужби затримали ворожу агентку, яка готувала "інформаційні довідки" для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова, а також координувала свої дії з воєнною розвідкою рф. Про це передає УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Затримана збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова, готувала "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини.

За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою рф. За даними слідства, фігурантка вийшла на представника загарбників через соцмережу "ВКонтакте", запропонувавши свою допомогу у війні проти України.

Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих - інформує СБУ.

Інформація передавалась через "воєнкора"-рф модераторам центральних телеканалів росії, вказується що він сам також виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці.

Згідно з офіційною інформацією, під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️⁠ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ⁠ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо

На Харківщині правоохоронці викрили у Балаклії колаборантку, яка під час окупації міста з власної ініціативи пішла на роботу до ворога, й влаштувалась "головбухом відділу освіти".

СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.