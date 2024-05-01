Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

Спецслужбы задержали вражеского агента, которая готовила "информационные справки" для сюжетов ток-шоу Скабеевой и Соловьева, а также координировала свои действия с военной разведкой рф. Об этом передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове коллаборационистку, которая помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Задержанная собирала материалы для сюжетов ток-шоу Скабеевой и Соловьева, готовила "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления.

По данным следствия, коллаборационистка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", который координировал свои действия с военной разведкой рф. По данным следствия, фигурантка вышла на представителя захватчиков через соцсеть "ВКонтакте", предложив свою помощь в войне против Украины.

Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Телеграмм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых - информирует СБУ.

Информация передавалась через "военкора"-рф модераторам центральных телеканалов России, указывается что он сам также выступал в эфирах с тезисами своей соратницы.

Согласно официальной информации, во время обысков в квартире злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним,

На Харьковщине правоохранители разоблачили в Балаклее коллаборантку, которая во время оккупации города по собственной инициативе пошла на работу к врагу, и устроилась "главбухом отдела образования".

СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.