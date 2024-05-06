Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

О подозрении в коллаборационистской деятельности сообщено жительнице Херсонской области. По данным прокуроров, 53-летняя фигурантка в 2022 году добровольно заняла должность "главного бухгалтера" в оккупационной администрации, составляла сметы и осуществляла финансовый контроль за подведомственными российским оккупантам учреждениями, передает УНН с ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры жительнице региона заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, 53-летняя подозреваемая в июле 2022 года добровольно заняла должность так называемого "главного бухгалтера" в оккупационном "департаменте труда и социальной политики", который впоследствии реорганизован в "министерство труда и социальной политики Херсонской области".

Указывается, что подозреваемая организовывала работу бухгалтерской службы, составляла сметы, осуществляла финансовый контроль за подведомственными "министерству" учреждениями.

Досудебное расследование осуществляется УСБ Украины в Херсонской области.

Напомним,

Накануне во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал одному из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77 Ананьевскому Евгению Александровичу. Он был ликвидирован.

В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил "информационные справки", прославляющие российских оккупантов и отрицающие их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.

Ранее УНН сообщал, что главный бухгалтер так называемого "мвс" оккупированной Волновахи Донецкой области погибла в ДТП. В ее машину врезался бензовоз, которым управлял пьяный военный.