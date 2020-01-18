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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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В Японії міністр бере декретну відпустку: хоче дати приклад іншим чоловікам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр з питань довкілля Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив, що візьме щонайменше на два тижні відпустку, аби доглядати за своїм новонародженим сином. Як повідомляє агенція Reuters, Коїдзумі хоче скористатися двотижневою відпусткою протягом трьох місяців, щоб стати “взірцем для наслідування” для японських батьків, які працюють, інформує УНН.

В Японії міністр бере декретну відпустку: хоче дати приклад іншим чоловікам

Для Японії рішення чоловіка взяти декретну відпустку є рідкістю, попри те, що закон дозволяє це, як жінкам, так і чоловікам — до року, а в окремих випадках і більше. Однак лише 6% чоловіків користуються цією можливістю.

Сіндзіро Коїдзумі є сином експрем’єра Дюн’їтіро Коїдзумі. Його рішення вже розкритикували деякі депутати.

Нинішній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе намагається спонукати чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, а також закликає японські компанії створити кращий баланс між роботою та особистим життям, щоб підвищити зайнятість жінок в економіці.

Як повідомляв УНН, У Японії міністр пішов у відставку через звинувачення в підкупі виборців динями і морепродуктами.

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