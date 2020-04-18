В Україні за добу зробили рекордних 5 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні вперше з початку пандемії за добу провели 5 152 дослідження на COVID-19 методом ПЛР. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За попередню добу здійснено 5 152 дослідження методом ПЛР, з них від хворих з пневмонією 950. Це ми вперше сягнули за добу більше 5 тисяч досліджень”, — зазначив він.
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Нагадаємо, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 978 медиків та 332 дитини.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.