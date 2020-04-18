В Украине за сутки сделали рекордных 5 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине впервые с начала пандемии за сутки провели 5152 исследования на COVID-19 методом ПЦР. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки совершено 5152 исследования методом ПЦР, из них от больных с пневмонией 950. Это мы впервые достигли за сутки больше 5000 исследований", - отметил он.
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Напомним, в Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 978 медиков и 332 ребенка.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.