В Україні посилять оснащення оборонно-промислового комплексу

Деталі

Повідомляється про затвердження порядку забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів на умовах фінансового лізингу.

Доповнення

В одному зі своїх звернень Президент України Володимир Зеленський зауважив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю.