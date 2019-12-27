В США школярам дозволили прогулювати уроки для участі в акціях протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Учні в одному з найбільших в США шкільних округів зможуть брати офіційний відгул для участі в акціях протесту. Про це повідомила в п’ятницю газета The Washington Post, передає УНН.
За даними газети, таке нововведення тепер діє в окрузі Ферфакс на півночі штату Вірджинія, де числяться близько 188 тис. учнів. Подібна ініціатива схвалена на території США вперше. Вона торкнеться поки тільки середніх і старших класів, тобто дітей у віці від 12 до 18 років.
Учні зможуть один раз за навчальний рік брати день відгулу для “громадянської активності”, відзначає видання. Як пояснили автори ініціативи, під нею мається на увазі участь в маршах протесту, сидячих демонстраціях або, наприклад, поїздки в столицю штату Річмонд для зустрічей із законодавцями. Точне визначення “громадянської активності” в нових правилах навмисно не дано, щоб вчителі не змогли в залежності від своїх власних політичних уподобань вибирати, які саме акції їхні учні відвідуватимуть.
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При цьому схвалення від адміністрації школи не потрібно, учневі досить як мінімум за два дні до заходу заповнити спеціальний бланк, в якому він повинен буде обгрунтувати свою відсутність. При собі у нього також має бути дозвіл від батьків або опікунів. Однак заявка на участь у громадянській акції носить лише повідомний характер, і представники школи не можуть “накласти вето”, повідомляє The Washington Post. Якщо ж вчителям причина відсутності школяра здасться сумнівною, відгул може бути оскаржений в регіональному управлінні освіти, але лише після того, як захід завершиться.
За словами авторів ініціативи, нові правила стали необхідні в зв’язку зі зростанням протестної активності школярів. Зокрема, багато хто з них почали пропускати заняття заради участі в акціях на підтримку боротьби зі зміною клімату.