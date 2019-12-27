В США школьникам разрешили прогуливать уроки для участия в акциях протеста

По данным газеты, такое нововведение теперь действует в округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния, где числятся около 188 тыс. учеников. Подобная инициатива одобрена на территории США впервые. Она коснется пока только средних и старших классов, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Ученики смогут один раз за учебный год брать день отгула для “гражданской активности”, отмечает издание. Как объяснили авторы инициативы, под ней подразумевается участие в маршах протеста, сидящих демонстрациях или, например, поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями. Точное определение “гражданской активности” в новых правилах намеренно не дано, чтобы учителя не смогли в зависимости от своих собственных политических предпочтений выбирать, какие именно акции их ученики будут посещать.

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При этом одобрение от администрации школы не нужно, ученику достаточно как минимум за два дня до мероприятия заполнить специальный бланк, в котором он должен будет обосновать свое отсутствие. При себе у него также должно быть разрешение от родителей или опекунов. Однако заявка на участие в гражданской акции носит лишь уведомительный характер, и представители школы не могут “наложить вето”, сообщает The Washington Post. Если же учителям причина отсутствия школьника покажется сомнительной, отгул может быть обжалован в региональном управлении образования, но только после того, как мероприятие завершится.

По словам авторов инициативы, новые правила стали необходимы в связи с ростом протестной активности школьников. В частности, многие из них начали пропускать занятия ради участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.