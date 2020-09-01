В ООН заявили, що Мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі

“У 2019 року в центрі уваги Ради перебували ситуації в Афганістані, Іраку, Ємені, Лівії, Сирії, Малі, Центральноафриканській Республіці, Сомалі, а також в ряді країн Європи. У європейському досьє Радбезу була Україна. Про ситуацію в цій країні доповідали помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник Координатора надзвичайної допомоги Урсула Мюллер, головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан і спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік. Вони повідомляли Раді про те, що „Мінські угоди, хоча вони багато в чому не виконуються, залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру шляхом переговорів на сході України“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному Радбезу були пункти не тільки по ситуації в окремих країнах, а й тематичні питання, в тому числі що стосуються боротьби з фінансуванням тероризму, з наданням зброї та інших ресурсів терористам.

Як повідомляв УНН, за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, Мінські угоди, а також пропоновані положення української делегації у Трьохсторонній контактній групі (ТКГ) щодо ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу.



Нагадаємо, заступник керівника української делегації у ТКГ Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що “і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція — треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу”.