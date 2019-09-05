В Офісі Президента повідомили подробиці зустрічі Зеленського з сенаторами США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі. Під час зустрічі йшлося про підтримку України у сферах безпеки та енергетики, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
За інформацією Офісу, під час зустрічі Глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Він подякував сенаторам, які входять до Сенатського українського кокусу, за їхній особистий внесок у формування цієї підтримки.
“Хочу подякувати нашому стратегічному партнеру США за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, — зазначив Зеленський.
Президент також висловив вдячність американським законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги збільшуватимуться.
Глава держави відзначив і послідовну політику санкцій США проти Росії, привернувши увагу до російської “паспортизації” громадян України на Донбасі та необхідності відповідного реагування.
Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їхніх поставок зі США. Співрозмовники позитивно відзначили підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.
Зеленський подякував американській стороні за послідовну протидію проекту “Північний потік — 2” та висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть у ньому участь.
Також сторони обговорили питання реалізації реформ в Україні. Зеленський відзначив, зокрема, намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО, відзначили в ОП.
Раніше сенатори повідомили, коли США надасть військову допомогу Україні.