Сенатори повідомили, коли США надасть військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Надання Україні військової допомоги США залежить від часового фактора - буде це цього року чи наступного. Про це повідомили американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі та голова підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатор Рон Джонсон після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
Мерфі зазначив, що питання про надання військової допомоги Конгрес ухвалював не один раз.
“...зважаючи на те, що у нас добігає до кінця фінансовий рік, чи буде це рішення ухвалене, залежить від часового фактора, оскільки ми наприкінці фінансового року”, — сказав сенатор.
У свою чергу сенатор Джонсон повідомив, що мав зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
"...ми також надіслали йому листа і переконували, щоб в цьому фінансовому році гроші були використані для надання допомоги Україні. Якщо ж цього не буде, то ми переконані, що ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги на 2020 рік”, - сказав Джонсон.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.