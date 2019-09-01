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Пенс після зустрічі із Зеленським: США продовжать підтримувати Україну

Пенс після зустрічі із Зеленським: США продовжать підтримувати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні. Про це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання відзначає, що Вашингтон є ключовим союзником Києва, ввівши санкції проти Росії за анексію Криму в 2014 році.

Нагадаємо, Пенс і Зеленський були у Варшаві на меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Як повідомляв УНН, віце-президент США Майкл Пенс планував в неділю, 1 вересня, провести у Варшаві двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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