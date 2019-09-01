Пенс після зустрічі із Зеленським: США продовжать підтримувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні. Про це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН із посиланням на Reuters.
Видання відзначає, що Вашингтон є ключовим союзником Києва, ввівши санкції проти Росії за анексію Криму в 2014 році.
Нагадаємо, Пенс і Зеленський були у Варшаві на меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Як повідомляв УНН, віце-президент США Майкл Пенс планував в неділю, 1 вересня, провести у Варшаві двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.