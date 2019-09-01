Пенс после встречи с Зеленским: США продолжат поддерживать Украину

Издание отмечает, что Вашингтон является ключевым союзником Киева, введя санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году.

Напомним, Пенс и Зеленский были в Варшаве на мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майкл Пенс планировал в воскресенье, 1 сентября, провести в Варшаве двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.