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В Києві відкриють другий у світі урядово-технологічний центр GovTech

В Києві відкриють другий у світі урядово-технологічний центр GovTech

Київ • УНН

 • 29413 перегляди

Всесвітній економічний форум відкриває GovTech-центр у Києві, що робить Україну другою країною у світі, яка приймає таку платформу. Центр сприятиме цифровій трансформації уряду, розвитку електронного урядування та цифрових навичок.

Організатори Всесвітнього економічного форуму відкривають у Києві урядово-технологічний центр GovTech-центр. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу.  Перший такий цент найближчим часом запрацює у Брюселі. Про це розповів міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Підписав угоду про урядовий технологічний центр з Президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом. … Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу.

– повідомив Федоров.

Деталі

Федоров зазначим, що новостворений GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок.

Відкриття такого центру в Україні свідчить про високий рівень розвитку інновацій у нашій країні.

Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав.

 – відзначив український міністр цифрової трансформації.

Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

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