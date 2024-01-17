В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech
Всемирный экономический форум открывает GovTech-центр в Киеве, что делает Украину второй страной в мире, которая принимает такую платформу. Центр будет способствовать цифровой трансформации правительства, развитию электронного управления и цифровых навыков.
На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии
российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.
Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР
Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете
Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей
Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США
В приложении "Дія" в Украине запустили опрос для государственных служащих, которые получали зарплату в 2022-2023 годах за счет Прямой бюджетной поддержки (DBS) от США.
В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области из-за предположительной технической неисправности. Посадка привела к временному отключению электроэнергии в нескольких районах, но пострадавших нет.
Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН
Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.
В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет
В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.