В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  139154 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  166394 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  145177 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  137419 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132378 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Новости по теме

В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

Всемирный экономический форум открывает GovTech-центр в Киеве, что делает Украину второй страной в мире, которая принимает такую платформу. Центр будет способствовать цифровой трансформации правительства, развитию электронного управления и цифровых навыков.

Политика •   •  2345 просмотра
В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии

российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.

Общество •   •  2206 просмотра
На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии

Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.

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Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.

Новости Мира •   •  6295 просмотра
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.

Политика •   •  9923 просмотра
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico

Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.

Политика •   •  11340 просмотра
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico

В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

В приложении "Дія" в Украине запустили опрос для государственных служащих, которые получали зарплату в 2022-2023 годах за счет Прямой бюджетной поддержки (DBS) от США.

Политика •   •  11034 просмотра
В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8

Военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области из-за предположительной технической неисправности. Посадка привела к временному отключению электроэнергии в нескольких районах, но пострадавших нет.

Война •   •  13486 просмотра
В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8

Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН

Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.

Новости Мира •   •  10510 просмотра
Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН

В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет

В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.

Общество •   •  11835 просмотра
В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет