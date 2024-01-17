В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

Организаторы Всемирного экономического форума открывают в Киеве правительственно-технологический центр GovTech-центр. Украина станет второй страной в мире, где откроют такую платформу. Первый такой центр в ближайшее время заработает в Брюсселе. Об этом рассказал министр Цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Подписал соглашение о правительственном технологическом центре с Президентом форума Бьорге Бренде и управляющим директором Джереми Юргенсом. ... Первый центр в ближайшее время заработает в Берлине. Украина станет второй страной в мире, где откроют такую платформу. - сообщил Федоров.

Детали

Федоров отметим, что новосозданный GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков.

Открытие такого центра в Украине свидетельствует о высоком уровне развития инноваций в нашей стране.

Это доказывает, что международные партнеры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине. Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации правительств и государств. - отметил украинский министр цифровой трансформации.

Благодаря центру украинские стартаперы и инноваторы смогут обмениваться опытом с иностранными партнерами и ускорять цифровые реформы в Украине.

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