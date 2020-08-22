В кількох областях України очікуються грози і шквали

“За інформацією УкрГідрометцентру, 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. (I рівень небезпечності жовтий)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.