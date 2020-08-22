В кількох областях України очікуються грози і шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В кількох областях України сьогодні вночі очікуються грози і шквальний вітер. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
“За інформацією УкрГідрометцентру, 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. (I рівень небезпечності жовтий)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до 25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.