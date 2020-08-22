В нескольких областях Украины ожидаются грозы и шквалы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В нескольких областях Украины сегодня ночью ожидаются грозы и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“По информации УкрГидрометцентра, 22 августа ночью в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди. (I уровень опасности желтый)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.