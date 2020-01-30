В Італії затримали круїзний лайнер з 6 тисячами пасажирів, через підозру на коронавірус у 2 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Круїзний лайнер Costa Crociere, на борту якого приблизно 6 тисяч пасажирів, тимчасово заблокований в порту Чівітавеккья (близько 100 км на південь від Риму) після того, як у двох туристів з Гонконгу виявили симптоми вірусного захворювання. Як повідомляє в четвер La Rerubblica, чоловік і дружина поміщені в санітарний ізолятор на судні, передає УНН.
За його даними, у туристів виявили підвищення температури і респіраторні проблеми.
Пара піднялася на борт лайнера, що здійснює круїз по Середземномор’ю, декілька днів тому в Савоне. До цього 25 січня вони прибули в міланський аеропорт Мальпенса. У Чівітавеккья вже вирушила група медиків для проведення тесту на наявність у них коронавірусу нового типу.
Іншим пасажирам лайнера поки не дозволено зійти на берег.
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