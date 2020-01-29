Епідемія коронавірусу: ЗМІ Китаю запустили прямий ефір з будівництва спецлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В епіцентрі поширення нового коронавірусу за півтора тижні з нуля побудують дві величезні лікарні на більш, ніж 1000 місць кожна, пише УНН з посиланням на китайське ЗМІ China Daily, яке запустило прямий ефір з будівництва госпіталю.
Ряд місцевих видань опублікували відео будівництва двох лікарень в китайському місті Ухань, яке проходить рекордно швидкими темпами. Відео з будівельних майданчиків публікують ряд світових ЗМІ.
Будівництво першої лікарні для хворих коронавірусом — Хуошеншань — почалося 24 січня. Планується, що вже 3 лютого вона запрацює і буде розрахована на 1000 місць.
Друга лікарня Лейшеншан повинна запрацювати 5 лютого. Вона буде розрахована на 1300 місць. Будівництво цієї лікарні розпочалося 27 січня.
На відео видно, якими швидкими темпами будуються медичні установи. Також китайські ЗМІ повідомляють, що в будівництві задіяно 10 мільйонів чоловік.
Варто зазначити, що влада Китаю закликала не уникати жителів, що покинули Ухань після спалаху коронавірусу. Також стало відомо, що загальна кількість інфікованих в Шанхаї пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу, склала 96 людей.