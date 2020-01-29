Эпидемия коронавируса: СМИ Китая запустили прямой эфир со строительства спецбольницы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В эпицентре распространения нового коронавируса за полторы недели с нуля построят две огромные больницы на более чем 1000 мест каждая, пишет УНН со ссылкой на китайское СМИ China Daily, запустившего прямой эфир со строительства госпиталя.
Ряд местных изданий опубликовали видео строительства двух больниц в китайском Ухане, которое проходит рекордно быстрыми темпами. Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ.
Строительство первой больницы для больных коронавирусом — Хуошеншань — началось 24 января. Планируется, что уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.
Вторая больница Лейшеншан должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.
На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения. Также китайские СМИ сообщают, что в строительстве задействовано 10 миллионов человек.
Стоит отметить, что власти Китая призвали не избегать жителей, покинувших Ухань после вспышки коронавируса. Также стало известно, что общее количество инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составила 96 человек.