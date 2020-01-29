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Эпидемия коронавируса: СМИ Китая запустили прямой эфир со строительства спецбольницы

Киев • УНН

 • 18059 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В эпицентре распространения нового коронавируса за полторы недели с нуля построят две огромные больницы на более чем 1000 мест каждая, пишет УНН со ссылкой на китайское СМИ China Daily, запустившего прямой эфир со строительства госпиталя.

Эпидемия коронавируса: СМИ Китая запустили прямой эфир со строительства спецбольницы

Ряд местных изданий опубликовали видео строительства двух больниц в китайском Ухане, которое проходит рекордно быстрыми темпами. Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ.

Строительство первой больницы для больных коронавирусом — Хуошеншань — началось 24 января. Планируется, что уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница Лейшеншан должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения. Также китайские СМИ сообщают, что в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Стоит отметить, что власти Китая призвали не избегать жителей, покинувших Ухань после вспышки коронавируса. Также стало известно, что общее количество инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составила 96 человек.

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