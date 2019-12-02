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В Індії загинули 15 людей під завалами стіни, що обвалилася через зливи

В Індії загинули 15 людей під завалами стіни, що обвалилася через зливи

Київ • УНН

 • 9251 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. 15 людей загинули під уламками стіни, що обвалилася в понеділок вранці в південному індійському штаті Тамілнад через потужні тропічні зливи. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NDTV.

Потоки води підтопили стіну будівлі в місті Коїмбатурі, через що стався обвал. В даний час там йде розчищення завалів.

Ще три людини загинули в різних районах штату через зливи.

Сильні дощі в південних регіонах країни не припиняються з кінця минулого тижня, в ряді міст, в тому числі в столиці Тамілнад - місті Ченнаї - закриті школи і коледжі. Синоптики попереджають, що в найближчі дні дощі продовжаться.

Нагадаємо, внаслідок злив та повеней в Індії загинули майже 130 осіб.

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