В Індії загинули 15 людей під завалами стіни, що обвалилася через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. 15 людей загинули під уламками стіни, що обвалилася в понеділок вранці в південному індійському штаті Тамілнад через потужні тропічні зливи. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NDTV.
Потоки води підтопили стіну будівлі в місті Коїмбатурі, через що стався обвал. В даний час там йде розчищення завалів.
Ще три людини загинули в різних районах штату через зливи.
Сильні дощі в південних регіонах країни не припиняються з кінця минулого тижня, в ряді міст, в тому числі в столиці Тамілнад - місті Ченнаї - закриті школи і коледжі. Синоптики попереджають, що в найближчі дні дощі продовжаться.
Нагадаємо, внаслідок злив та повеней в Індії загинули майже 130 осіб.