Внаслідок злив та повеней в Індії загинули майже 130 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Щонайменше 127 осіб загинули за минулі чотири доби в північних штатах Індії в результаті викликаних потужними мусонними зливами повеней і зсувів. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV, найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш — 87 осіб і в штаті Біхар — 27 осіб, інформує УНН.
За даними газети The Asian Age, жертви також відзначені в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, де загальне число загиблих оцінюється в 13 чоловік.
У столиці Бихара Патне і прилеглих районах закриті всі школи, не працюють багато установ, закриті магазини і крамниці. Уряд штату запросив у ВПС Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені районів. Багато потягів до Біхарі скасовані або перенаправлені на інші маршрути через підтоплення залізничних колій.
Раніше повідомлялось про понад 70 загиблих в Індії через потужні зливи.
У сусідньому штаті Уттар-Прадеш влада скасувала всі відпустки для державних чиновників. Рятувальні групи займаються евакуацією жителів із зон повені. Поліція перевезла близько 500 ув’язнених з в’язниці в окрузі балів в інші в’язниці, після того як вода затопила бараки.
Синоптики попереджають, що дощі триватимуть в найближчі дні.
Нагадаємо, понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад.