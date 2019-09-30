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Внаслідок злив та повеней в Індії загинули майже 130 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Щонайменше 127 осіб загинули за минулі чотири доби в північних штатах Індії в результаті викликаних потужними мусонними зливами повеней і зсувів. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV, найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш — 87 осіб і в штаті Біхар — 27 осіб, інформує УНН.

Внаслідок злив та повеней в Індії загинули майже 130 осіб

За даними газети The Asian Age, жертви також відзначені в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, де загальне число загиблих оцінюється в 13 чоловік.

У столиці Бихара Патне і прилеглих районах закриті всі школи, не працюють багато установ, закриті магазини і крамниці. Уряд штату запросив у ВПС Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені районів. Багато потягів до Біхарі скасовані або перенаправлені на інші маршрути через підтоплення залізничних колій.

Раніше повідомлялось про понад 70 загиблих в Індії через потужні зливи.

У сусідньому штаті Уттар-Прадеш влада скасувала всі відпустки для державних чиновників. Рятувальні групи займаються евакуацією жителів із зон повені. Поліція перевезла близько 500 ув’язнених з в’язниці в окрузі балів в інші в’язниці, після того як вода затопила бараки.

Синоптики попереджають, що дощі триватимуть в найближчі дні.

Нагадаємо, понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад.

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