В результате ливней и наводнений в Индии погибли почти 130 человек

По данным газеты The Asian Age, жертвы также отмечены в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число погибших оценивается в 13 человек.

В столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыты все школы, не работают многие учреждения, закрытые магазины и лавки. Правительство штата запросил из ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать из воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения районов. Многие поезда в Бихаре отменены или перенаправлены на другие маршруты из-за подтопления железнодорожных путей.

Ранее сообщалось о более 70 погибших в Индии из-за мощных ливней.

В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили все отпуска для государственных чиновников. Спасательные группы занимаются эвакуацией жителей из зон наводнения. Полиция перевезла около 500 заключенных из тюрьмы в округе баллов в другие тюрьмы, после того как вода затопила бараки.

Синоптики предупреждают, что дожди будут продолжаться в ближайшие дни.

Напомним, более 20 аварий произошло в канадской провинции за неожиданно ранний снегопад.