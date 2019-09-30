В результате ливней и наводнений в Индии погибли почти 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По меньшей мере 127 человек погибли за минувшие четверо суток в северных штатах Индии в результате вызванных мощными муссонными ливнями наводнений и оползней. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш - 87 человек и в штате Бихар - 27 человек, передает УНН.
По данным газеты The Asian Age, жертвы также отмечены в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число погибших оценивается в 13 человек.
В столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыты все школы, не работают многие учреждения, закрытые магазины и лавки. Правительство штата запросил из ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать из воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения районов. Многие поезда в Бихаре отменены или перенаправлены на другие маршруты из-за подтопления железнодорожных путей.
Ранее сообщалось о более 70 погибших в Индии из-за мощных ливней.
В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили все отпуска для государственных чиновников. Спасательные группы занимаются эвакуацией жителей из зон наводнения. Полиция перевезла около 500 заключенных из тюрьмы в округе баллов в другие тюрьмы, после того как вода затопила бараки.
Синоптики предупреждают, что дожди будут продолжаться в ближайшие дни.
Напомним, более 20 аварий произошло в канадской провинции за неожиданно ранний снегопад.