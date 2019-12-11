Уряд виділив допомогу постраждалим внаслідок пожежі у коледжі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив матеріальну допомогу постраждалим внаслідок пожежі у одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня. Про це в Telegram написав нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін виділив матеріальну допомогу постраждалим внаслідок пожежі в одеському коледжі. 200 тисяч грн — за загиблого, 50 тисяч гривень — за кожного постраждалого”, — написав Гончаренко.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.