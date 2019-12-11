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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102994 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правительство выделило помощь пострадавшим в результате пожара в колледже в Одессе

Правительство выделило помощь пострадавшим в результате пожара в колледже в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании выделил материальную помощь пострадавшим в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая произошла 4 декабря. Об этом в Telegram написал нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Кабмин выделил материальную помощь пострадавшим в результате пожара в одесском институте. 200 тысяч грн — за погибшего, 50 тысяч гривен — за каждого пострадавшего”, — написал Гончаренко.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела — одно в в 00:35, другое — в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. В деле уже есть первые подозреваемые.

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