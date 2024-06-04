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Уряд затвердив порядок виплати одноразової допомоги в разі загибелі поліцейського

Уряд затвердив порядок виплати одноразової допомоги в разі загибелі поліцейського

Київ • УНН

 • 18469 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті або втрати працездатності співробітника поліції.

Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Затверджено, відповідно до частини третьої статті 97 ЗУ "Про Національну поліцію", Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського", - написав Мельничук.

За його словами, порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції, установ, закладів професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Національної поліції, поліцейських, зокрема:

  • курсантів; 
  • слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських; 
  • поліцейських, які були відряджені до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але із звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях

Доповнення

З третього жовтня 2023 року набрав чинності закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб (№ 3379-ІХ).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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