Правительство утвердило порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели полицейского

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Утверждено, в соответствии с частью третьей статьи 97 ЗУ "О Национальной полиции", Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или потери трудоспособности полицейского", - написал Мельничук.

По его словам, порядок определяет механизм назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского центрального органа управления полиции, территориальных (в том числе межрегиональных) органов Национальной полиции, учреждений, учреждений профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Национальной полиции, полицейских, в частности:

курсантов;

слушателей высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

полицейских, которые были командированы в государственные органы, учреждения и организации с оставлением на службе в полиции, но с увольнением с занимаемой должности с последующим назначением на должности в соответствии с перечнем должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях

Дополнение

С третьего октября 2023 года вступил в силу закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц (№ 3379-ІХ).