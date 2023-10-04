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Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських

Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Із третього жовтня набрав чинності закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб (№ 3379-ІХ), повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Верховної Ради. 

Деталі

Закон передбачає збереження грошового забезпечення та виплат службовцям цивільного захисту та поліцейським, які потрапили в полон, стали заручниками чи зникли безвісті за особливих обставин внаслідок збройної агресії рф. Також документ передбачає можливість виплати цих коштів сім'ям таких людей. 

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин позбавлення особистої свободи особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту  чи поліцейського внаслідок збройної агресії або захопленої заручниками, а також зниклої безвісти за особливих обставин або визнання її у встановленому законом порядку безвісно відсутньою чи померлою.

Законом передбачається поширення на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ положення стосовно грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.

​​Документ  також уточнює надання відпусток військовослужбовцям та порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток (зокрема й у разі загибелі) та вдосконалює порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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Зазначається, що у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні, в тому числі за минулі роки, щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 162 Закону України «Про відпустки».

У разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі невикористані ними дні, в тому числі за минулі роки, щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16 2 Закону України «Про відпустки», виплачується членам сімей загиблих. 

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям - особам з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби,
державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який пропонує зберігати грошове забезпечення для військових та поліцейських, які потрапили в полон, та можливість виплати їхнім сім’ям.

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