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Зеленський підписав законопроєкт щодо зарплат полонених

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який пропонує зберігати грошове забезпечення для військових та поліцейських, які потрапили в полон, та можливість виплати їхнім сім’ям, повідомляє УНН із посиланням на картку проєкту закону.

Деталі

Документ має назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб».

Як зазначив нардеп Ярослав Желєзняк у Telegram, проєкт закону пропонує зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Це не стосується тих, хто здався в полон добровільно.

Також документ уточнює порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток. Крім того, проєкт закону роз’яснює порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

Ще документом пропонується удосконалити порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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