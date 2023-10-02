Зеленський підписав законопроєкт щодо зарплат полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який пропонує зберігати грошове забезпечення для військових та поліцейських, які потрапили в полон, та можливість виплати їхнім сім’ям, повідомляє УНН із посиланням на картку проєкту закону.
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Документ має назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб».
Як зазначив нардеп Ярослав Желєзняк у Telegram, проєкт закону пропонує зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Це не стосується тих, хто здався в полон добровільно.
Також документ уточнює порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток. Крім того, проєкт закону роз’яснює порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.
Ще документом пропонується удосконалити порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
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