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Зеленский подписал законопроект о зарплатах пленных

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предлагает сохранять денежное обеспечение для военных и полицейских, попавших в плен, возможность выплаты их семьям, сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона.

Детали

Документ называется «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц».

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, проект закона предлагает сохранять денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Это не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

Также документ уточняет порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков. Кроме того, проект закона разъясняет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.

Еще документом предлагается усовершенствовать порядок выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

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