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Вступил в силу закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских

Вступил в силу закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. С третьего октября вступил в силу закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц (№ 3379-ІХ), сообщает УНН со ссылкой на сообщение Верховной Рады. 

Детали

Закон предусматривает сохранение денежного обеспечения и выплат служащим гражданской защиты и полицейским, которые попали в плен, стали заложниками или пропали без вести при особых обстоятельствах в результате вооруженной агрессии рф. Также документ предусматривает возможность выплаты этих средств семьям таких людей.

Выплата денежного обеспечения этим членам семей осуществляется до полного выяснения обстоятельств лишения личной свободы лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты или полицейского в результате вооруженной агрессии или захваченного заложниками, а также пропавшего без вести при особых обстоятельствах или признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или умершим.

Законом предусматривается распространение на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ положения относительно денежного обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.

Документ также уточняет предоставление отпусков военнослужащим и порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков (в том числе и в случае гибели) и совершенствует порядок выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.

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Отмечается, что в год увольнения военнослужащих со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни, в том числе за прошлые годы, ежегодного основного и ежегодного дополнительного отпуска, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 162 Закона Украины "Об отпусках".

В случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все неиспользованные ими дни, в том числе за прошлые годы, ежегодного основного и ежегодного дополнительного отпуска, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16 2 Закона Украины "Об отпусках", выплачивается членам семей погибших.

Родителям и несовершеннолетним детям, а также детям - лицам с инвалидностью с детства (независимо от их возраста) военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести в период прохождения военной службы, государством выплачивается единовременная денежная компенсация в размере суммы государственного страхования военнослужащих с учетом коэффициента индексации денежных доходов.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предлагает сохранять денежное обеспечение для военных и полицейских, попавших в плен, и возможность выплаты их семьям.

Украинские Национальные Новости

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