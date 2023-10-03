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Деяким військовим збільшили доплати: хто буде отримувати 100 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого доплати збільшили пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам, повідомленя Міноборони, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

  • 100 000 гривень отримуватимуть військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • Також 100 000 гривень нарахують військовослужбовцям, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 50 000 гривень отримають бійці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 30 000 гривень надійде військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня;
  • Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.
  • Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня;
  • Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня;
  • Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом, вказали в Міноборони. 

Доповнення

Як повідомляється, оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, зберегли на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

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