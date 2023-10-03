Некоторым военным увеличили доплаты: кто будет получать 100 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение. Среди прочего доплаты увеличили раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам, сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:
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- 100 000 гривен будут получать военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29-го сентября;
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- Также 100 000 гривен начислят военнослужащим, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29-го сентября;
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- 50 000 гривен получат бойцы из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29-го сентября;
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- 30 000 гривен поступит военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29-го сентября;
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- Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1-го июня.
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- Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Начисляется с 1-го июня;
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- Срочники – 6 000 гривен. Начисляется с 1-го июня;
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- Курсанты – 2 350 гривен. Начисляется с 1-го июня.
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Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время, указали в Минобороны.
Дополнение
Как сообщается, обновленное денежное обеспечение военнослужащие начнут получать с 29-го сентября.
Выплаты бойцам, которые воюют на переднем крае, сохранили на том же уровне – 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранения (контузию, травму, увечье) и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
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