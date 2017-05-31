Українці зможуть їздити за ID-картками до Туреччини з 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з України и в обратную сторону”, — написав він.
Нагадаємо, у березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками.